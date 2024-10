Orkypia, site gratuit d'aide à l'orientation : l'autre façon de choisir un métier

Orkypia est un site d’aide à l’orientation qui permet à chacun de comparer son profil à de nombreux métiers dans la quasi totalité des champs professionnels. Plus qu’un test d’orientation, Orkypia est un véritable outil d’exploration basé sur une interface graphique intuitive.

Lancé en septembre 2010 par la Société Akypia, le site Orkypia a accompagné plus de 60 000 internautes dans le choix de leur métier. Grâce à eux et à leurs retours d’expérience, de nombreuses évolutions ont vu le jour et ont permis au site

d’améliorer son offre.

Deux options de navigation possibles sur Orkypia :

• Le Top 5 qui permet à l’internaute de se connecter à son univers de métiers préférentiels, et sur les cinq fiches métiers qui collent à ses aspirations

• Le parcours complet qui, s’il n’est pas convaincu par la sélection proposée, donnera l’opportunité à l’utilisateur d’explorer les univers qui l’attirent et de retenir les métiers qui le motivent.

Parcours complet et gratuit, Orkypia met à disposition de nombreux outils :

• univers métiers

• QCM ciblés

• taux de compatibilité métiers

• check listes

• fiches métiers

• infos sur les perspectives d’emploi

• choix d’écoles partenaires

• synthèse de parcours